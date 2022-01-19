В Роспотребнадзоре рассказали о резком росте числа тараканов в конце января

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Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в разговоре с Москвой 24 предупредила россиян о резком увеличении числа тараканов в конце января – феврале.

По словам специалиста, в это время насекомые активизируются из-за пика размножения. В квартире их чаще всего можно встретить на кухне и в ванной комнате, отметила она.





Светлана Рославцева заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Тараканы имеют два пика размножения. Первый пик резкого повышения численности начинается в конце января – феврале. Там действительно будет наблюдаться увеличение численности тараканов по сравнению с осенью. А второй пик уже летний.

Такая ситуация наблюдаются по всей России, однако периоды размножения могут несколько сдвигаться из-за изменения интенсивности солнца, говорит Рославцева. "Где-нибудь на Крайнем Севере это может быть не февраль, а апрель", – пояснила эксперт.

При этом нашествия тараканов в Москве не ожидается, успокаивает специалист. Кроме того, для борьбы с вредителями есть эффективные препараты на основе неорганических веществ, добавила она.

По словам Рославцевой, появление тараканов в доме могут спровоцировать несколько факторов. Один из них – оставленные на ночь в легком доступе продукты и корм для животных. "Тараканы прекрасно едят корм для кошек и собак", – отмечает эксперт.

Поэтому любую пищу на ночь лучше убирать. Кроме того, немаловажно держать квартиру в чистоте, говорит специалист.





Светлана Рославцева заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Нужно, чтобы на ночь не оставалась вода, раковины должны быть сухие. Потому что тараканы обожают пить и они умеют мыться в этой воде.

Проверить, есть ли в квартире тараканы, достаточно просто, говорит специалист.

"Можно использовать препараты в аэрозолевой упаковке. Просто попрыскать предполагаемые места, где они могут быть, например за холодильником или под раковиной, и если они есть, они выскочат", – уточнила Рославцева.

Ранее жители Подмосковья сообщили о нашествии "снежных блох". По словам очевидцев, насекомые не проявляют интереса к людям или животным. При температуре выше +12 градусов они гибнут, а при -10 градусах впадают в спячку.

