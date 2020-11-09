Тараканов-киборгов создали в Японии

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Ученые из Цукубского университета в Японии создали тараканов-киборгов, сообщает "Мир 24".

Специалисты вживили в мадагаскарских тараканов кибернетические импланты с электродами, антенной, батареей и дисплеем. Разработчики рассказали, что тараканы могут переносить небольшие предметы и рисовать линии на бумаге. В дальнейшем их возможности хотят расширить.

"В будущем они будут появляться из ниоткуда без нашего ведома, выполняя свои задачи, а затем скрываясь", – отметили авторы разработки.

Ранее в Японии разработали руку, которая нацелена на избавление мужчин от чувства одиночества. Отмечается, что в момент грусти она может сжимать ладонь. В случае большого спроса на данное изобретение на рынке ученые планируют создать аналогичную роборуку для женщин.

В сентябре на улицах Канады местные жители заметили собаку-робота Boston Dynamics. Сообщалось, что собака пробежала по тротуару мимо двух девушек, которых поприветствовала и отправилась дальше по своему маршруту.

В июле говорилось, что пес-робот начал работать в автоконцерне Ford. Среди обязанностей этого работника находится создание объемной карты одного из заводов. Собака-робот передвигается по предприятию со скоростью пешехода.

