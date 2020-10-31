В московских кафе появились официанты-роботы

08:58
Фото: twitter.com/PuduRobotics
Официанты-роботы появились в двух кофейнях сети "Шоколадница". Речь идет о заведениях в ТЦ "Метрополис" и в Климентовском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе сети.
Операционный директор ГК "Шоколадница" Юрий Владыкин рассказал, что роботы предназначены для помощи официантам.
"Ведь все мы понимаем, что заменить живого человека, несмотря на стремительное развитие робототехники, все еще невозможно, и вряд ли будет возможно в принципе", – подчеркнул Владыкин.
Он отметил, что система будет доставлять заказы гостям, а также забирать со стола грязную посуду. Так, официанту будет необходимо указывать на роботе стол и поднос, после чего он будет выполнять указание. Отмечается, что система сможет переносить сразу несколько подносов.
Кроме этого, в роботах заложен искусственный интеллект. В будущем они смогут общаться с клиентами и даже принимать у них заказы. В настоящее время на панели устройств отображаются эмоции: счастье, грусть, лень или злость.
Ранее тепловизоры установили в детской поликлинике № 18 в Ростове. Автоматические термометры и санитайзеры прикрепили к манекенам, встречающим пациентов. Планируется, что позднее роботы-дезинфекторы будут установлены и в филиалах поликлиники на улице Таганрогской и в переулке Белоусова.
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