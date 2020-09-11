Ученые объяснили, почему похожие на людей роботы вызывают ужас

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Американские психологи провели исследование, чтобы определить, как люди реагируют на антропоморфных роботов. Специалисты решили выяснить, от чего зависит проявление ужаса у испытуемых, рассказали в журнале Perception.

"В основе нашего исследования лежит вопрос о том, что мы воспринимаем, когда смотрим на лицо. Это, наверное, один из самых важных вопросов в психологии. Способность воспринимать разумность других – основа человеческих взаимоотношений", – объяснил руководитель исследования, профессор психологии Филипп Рош.

Эксперты решили поставить под сомнение гипотезу об эффекте "зловещей долины" – явлении, которое подразумевает безотчетный страх от сходства робота с человеком.

В трехэтапном исследовании ученые оценили, как меняется восприятие человеческих лиц, лиц механических роботов и лиц андроидов. Падение воспринимаемой одушевленности, следующее за очеловечиванием андроидов, они назвали потенциальной причиной появления чувства ужаса.

По результатам исследования стало понятно, что меньшая детализация лиц андроидов позволяла в меньшей степени отождествлять их с людьми. Данное наблюдение, считают эксперты, может применяться в случаях, когда люди неспособны различать лица.

Ранее сообщалось, что в автоконцерне Ford начал работать робот, которому придали сходство с животным. Механизм в виде собаки задействован при создании объемной карты одного из заводов.

