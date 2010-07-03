Робот "Федор" не смог пройти проверку на роботов в Google

Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"

Робот "Федор" не смог пользоваться поисковиком Google. Он не поставил галочку напротив надписи "Я не робот", поскольку запрограммирован на честность.

"Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают", – сообщил робот в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Федора" разработало научно-производственное объединение "Андроидная техника" вместе с Фондом перспективных исследований. В августе андроид отправился на МКС. На Землю он вернулся 7 сентября. Во время полета до Международной космической станции робот передавал телеметрическую информацию. На самой станции он работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием.

В сентябре "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров. Он отметил, что роботы уже сейчас готовы выдвинуть свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, которая должна обеспечить создание и использование научных станций в далеком космосе.

