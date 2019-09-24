Робот Федор станет отцом. Новостью поделились в компании-разработчике. Там рассказали, что благодаря Федору на свет появится целый отряд механизированных космонавтов.
Какими качествами они будут обладать, пока неизвестно. Ученым еще предстоит проанализировать результаты космической миссии Федора. А далее станет ясно, какие задачи будут ставить перед роботами в будущем. Они могут заняться ремонтом спутников, обслуживанием МКС – то есть выходить в открытый космос вместо людей, а также отправиться покорять Луну.
Ранее стало известно, что новым индикатором невесомости на космическом корабле "Союз МС-15" станет мягкая игрушка единорог. об этом рассказал российский космонавт Олег Скрипочка.
"У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку. <...> Сын ее тоже одобрил", – поделился Скрипочка в одном из интервью.
Ранее командир корабля уже отмечал, что основной индикатор невесомости экипажа будет выбран его детьми.
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