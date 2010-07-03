Единорог отправится в космос вместе с новым экипажем МКС

Новым индикатором невесомости на космическом корабле "Союз МС-15" станет мягкая игрушка единорог. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова российского космонавта командира корабля Олега Скрипочку.
"У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку. <...> Сын ее тоже одобрил", – поделился Скрипочка в одном из интервью.
Ранее командир корабля уже отмечал, что основной индикатор невесомости экипажа будет выбран его детьми.
"Союз МС-15" отправится на МКС 25 сентября. Вместе со Скрипочкой полетят астронавт НАСА Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури. Последний сообщил, что возьмет с собой в качестве индикатора невесомости маленького бежевого верблюда.
Уточняется, что основной индикатор невесомости по традиции выбирает командир корабля, которым в этот раз стал российский космонавт. Другие члены экипажа по желанию могут иметь свои индикаторы.
Ранее космонавту из РФ отказали в должности из-за гражданства супруги. Свадьба молодых стала первым в истории бракосочетанием, заключенным в космосе.
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