"Роскосмос" выяснил причины появления дыры в обшивке "Союза"

Фото: www.roscosmos.ru/Александр Скворцов

Сотрудники "Роскосмоса" выяснили причины появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз-09", однако общественности эту информацию раскрывать не будут. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи".

"Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна у нас", – цитирует РИА Новости слова Рогозина.

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа 2018 года, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Космонавты наложили на пробоину три слоя герметика. Затем в середине декабря провели уникальную операцию в открытом космосе: специалисты собрали с внешней стороны корабля образцы микрометеоритной защиты и проб герметика. Для этого им пришлось вскрывать теплоизоляцию с помощью резака и ножниц по металлу. Весь процесс занял почти восемь часов.

20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи. На борту были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. Их передали компетентным органам в подмосковном Королеве.

25 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для окончательных выводов доказательств оказалось недостаточно – даже тех, что собраны при выходе в открытый космос.

