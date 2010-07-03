"Роскосмос" выяснил причины появления дыры в обшивке "Союза"

14:28
14:28
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Фото: www.roscosmos.ru/Александр Скворцов
Сотрудники "Роскосмоса" выяснили причины появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз-09", однако общественности эту информацию раскрывать не будут. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи".
"Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна у нас", – цитирует РИА Новости слова Рогозина.
Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа 2018 года, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Космонавты наложили на пробоину три слоя герметика. Затем в середине декабря провели уникальную операцию в открытом космосе: специалисты собрали с внешней стороны корабля образцы микрометеоритной защиты и проб герметика. Для этого им пришлось вскрывать теплоизоляцию с помощью резака и ножниц по металлу. Весь процесс занял почти восемь часов.
20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи. На борту были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. Их передали компетентным органам в подмосковном Королеве.
25 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для окончательных выводов доказательств оказалось недостаточно – даже тех, что собраны при выходе в открытый космос.
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