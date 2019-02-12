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12 февраля, 09:04

Ученые выяснили, могли ли микробы "прогрызть" дыру в "Союзе"

наука

12 февраля, 09:04

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Фото: ТАСС/ZUMA/NASA

Ученые опровергли версию, что отверстие в обшивке "Союза" могли проделать микроорганизмы. Об этом сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.

"Наши специалисты и специалисты из других организаций космической отрасли, принимавшие участие в исследовании проб, отобранных в районе отверстия, пришли к мнению, что числа микроорганизмов, которое есть на МКС, недостаточно, чтобы вызвать коррозию и разрушение структуры металла в районе пресловутой дырки", – цитирует "Интерфакс" ведущего научного сотрудника ИМБП РАН Светлану Поддубко.

Специалист добавила, что микроорганизмы действительно могут повреждать оборудование МКС. В частности, недавно пришлось заменить ряд панелей на станции.

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Космонавты наложили на пробоину три слоя герметика. Затем в середине декабря провели уникальную операцию в открытом космосе: специалисты собрали с внешней стороны корабля образцы микрометеоритной защиты и проб герметика. Для этого им пришлось вскрывать теплоизоляцию с помощью резака и ножниц по металлу. Весь процесс занял почти 8 часов.

20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи. На борту были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. Их передали компетентным органам в подмосковном Королеве.

На МКС продолжат работу космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 1 марта на корабле "Союз МС-12".

наука

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