Ученые выяснили, могли ли микробы "прогрызть" дыру в "Союзе"

Ученые опровергли версию, что отверстие в обшивке "Союза" могли проделать микроорганизмы. Об этом сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.
"Наши специалисты и специалисты из других организаций космической отрасли, принимавшие участие в исследовании проб, отобранных в районе отверстия, пришли к мнению, что числа микроорганизмов, которое есть на МКС, недостаточно, чтобы вызвать коррозию и разрушение структуры металла в районе пресловутой дырки", – цитирует "Интерфакс" ведущего научного сотрудника ИМБП РАН Светлану Поддубко.
Специалист добавила, что микроорганизмы действительно могут повреждать оборудование МКС. В частности, недавно пришлось заменить ряд панелей на станции.
Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Космонавты наложили на пробоину три слоя герметика. Затем в середине декабря провели уникальную операцию в открытом космосе: специалисты собрали с внешней стороны корабля образцы микрометеоритной защиты и проб герметика. Для этого им пришлось вскрывать теплоизоляцию с помощью резака и ножниц по металлу. Весь процесс занял почти 8 часов.
20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи. На борту были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. Их передали компетентным органам в подмосковном Королеве.
На МКС продолжат работу космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 1 марта на корабле "Союз МС-12".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.