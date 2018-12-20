"Союз МС-09" с тремя членами приземлился в Казахстане

Экипаж "Союза МС-09" приземлится в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции совершил посадку в казахстанской степи, передает телеканал Москва 24.

На борту также были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. "Союз" также привез с МКС напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна. Посадка в казахстанской степи в 147 километре юго- восточнее города Жезказган прошла успешно.

Корабль отстыковался от МКС в 04:40 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.

На МКС продолжат работу космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Ранее российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС и бытового отсека корабля "Союз МС-09", в обшивке которого было обнаружено отверстие. Проверка показала, что "дыра" не представляет опасности для жизни экипажа.

Пробы с бытового отсека корабля "Союз МС-09", передадут компетентным органам в подмосковном Королеве, а не на месте приземления.

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха.

Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 1 марта на корабле "Союз МС-12".