Космонавты на МКС начали готовиться к возвращению на Землю

Российский космонавт Сергей Прокопьев начал заниматься на специальных тренажерах перед возвращением на Землю с Международной космической станции. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter.
Вместе с россиянином к полету, который состоится 20 декабря, готовятся немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор.
Отмечается, что перед спуском корабля организму дают возможность оценить гравитацию планеты с помощью тренировок.
"В устройстве ЧИБИС создается отрицательное давление, и часть кровотока устремляется в сторону ног", – пояснил Рогозин.
Ранее российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС и бытового отсека корабля "Союз МС-09", в обшивке которого было обнаружено отверстие. Проверка показала, что "дыра" не представляет опасности для жизни экипажа.
Пробы с бытового отсека корабля "Союз МС-09", передадут компетентным органам в подмосковном Королеве, а не на месте приземления.
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