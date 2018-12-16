Космонавты на МКС начали готовиться к возвращению на Землю

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Российский космонавт Сергей Прокопьев начал заниматься на специальных тренажерах перед возвращением на Землю с Международной космической станции. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter.

Вместе с россиянином к полету, который состоится 20 декабря, готовятся немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор.

Отмечается, что перед спуском корабля организму дают возможность оценить гравитацию планеты с помощью тренировок.

"В устройстве ЧИБИС создается отрицательное давление, и часть кровотока устремляется в сторону ног", – пояснил Рогозин.

Ранее российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС и бытового отсека корабля "Союз МС-09", в обшивке которого было обнаружено отверстие. Проверка показала, что "дыра" не представляет опасности для жизни экипажа.

Пробы с бытового отсека корабля "Союз МС-09", передадут компетентным органам в подмосковном Королеве, а не на месте приземления.