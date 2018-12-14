Пробы с "Союза" передадут следователям через день после приземления

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Пробы с бытового отсека корабля "Союз МС-09", взятые российскими космонавтами, передадут компетентным органам в подмосковном Королеве, а не на месте приземления. Об этом сообщили РИА Новости представители ракетно-космической отрасли.

"Пробы герметика, мазки с бытового отсека корабля "Союз МС-09" и пластины микрометеоритной защиты будут переданы компетентным органам на следующий день после приземления", – уточнил собеседник агентства. По его словам, спускаемую капсулу с пробами сначала доставят на завод экспериментального машиностроения РКК "Энергия" в Королеве.

Когда космонавты покинут аппарат, корабль и его содержимое опечатают и отправят в Москву самолетом. "Улики будут переданы следствию под роспись", – подчеркнули в ракетно-космической отрасли. Посадка "Союза" запланирована на 20 декабря.

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. В декабре российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность космической станции и бытового отсека корабля. После проверки они пришли к выводу, что отверстие не опасно для экипажа, а также взяли "мазки" с области отверстия.

За обследование "дыры" в обшивке корабля Кононенко и Прокопьева пообещали премировать.