Космонавтов Кононенко и Прокопьева премируют за обследование "дыры" на "Союзе"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев получат денежные премии за выход в открытый космос для обследования отверстия в космическом корабле "Союз МС-09".

"Контрактная комиссия определит уровень вознаграждения космонавтов после их возвращения", – рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Перед этим комиссия должна будет определить, насколько эффективно космонавты выполнили свою задачу.

Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в ночь на 12 декабря вышли в открытый космос, чтобы обследовать следы от сверла в бытовом отсеке "Союза". При первой же попытке взять образец герметика из отверстия, отрезанный кусок не остался в инструменте, а улетел.

Незадолго до этого космонавты обследовали внешнюю поверхность МКС и бытового отсека корабля. По итогу проверки они заключили, что отверстие не предоставляет опасности для экипажа. Отверстие в обшивке корабля экипаж обнаружил в конце августа. Тогда же системы МКС зафиксировали утечку воздуха.