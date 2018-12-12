Образец из "дыры" "Союза МС-09" улетел в открытый космос

Фото: пресс-служба Роскосмоса
Один из образцов герметика, которым закупорено отверстие в корабле "Союз МС-09", улетел в открытый космос, когда его пытались взять космонавты, сообщил РИА Новости.
Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в ночь с 11 по 12 декабря вышли в открытый космос, чтобы обследовать следы от сверла в бытовом отсеке "Союза". При первой же попытке взять образец герметика из отверстия зажимом Кохера, отрезанный кусок не остался в инструменте, а улетел.
Во время работы на поверхности "Союза" космонавты убрали сам зажим в изолирующий контейнер. Инструмент вернут на Землю вместе с отрезанными кусками микрометеоритной защиты, поскольку на нем могли остаться следы герметика.
Ранее космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС и корабля и удостоверились, что небольшое отверстие не предоставляет опасности для экипажа. Отверстие не помешает экипажу корабля вернуться на Землю 20 декабря.
За пределами Международной космической станции космонавты пробыли семь часов 45 минут.
В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09", который пристыковался к станции 8 июня.
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