В РКК "Энергия" оценили опасность отверстия в "Союзе"

12 декабря, 15:21
Фото: Пресс-служба Роскосмоса
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС и бытового отсека корабля "Союз МС-09" и удостоверились, что небольшое отверстие не предоставляет опасности для экипажа, сообщает сайт РКК "Энергия".
В корпорации уточнили, что отверстие не помешает экипажу корабля вернуться на Землю 20 декабря. Дело в том, что оно находится в отсеке, который отделяется от спускаемого аппарата в скором времени после расстыковки с МКС, после чего сгорает в атмосфере Земли.
За пределами Международной космической станции космонавты пробыли семь часов 45 минут. Они вскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеороидную защитную панель на внешней поверхности бытового отсека. Космонавты собрали материалы для выяснения причин появления отверстия на внутренней обшивке пристыкованного к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-09".
Выход в открытый космос состоялся 11 декабря в 19:02 по московскому времени. Для Прокопьева это был второй незапланированный выход. В августе текущего года он впервые работал в открытом космосе с Олегом Артемьевым. В этот раз Кононенко и Прокопьев работали в новых скафандрах "Орлан-МКС" с климат-контролем.
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