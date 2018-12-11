Российские космонавты вышли в открытый космос для осмотра "Союза МС-09"

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, чтобы обследовать внешнюю поверхность корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие.

Трансляция идет в Центре управления полетами. Кононенко и Прокопьев работают в новых скафандрах "Орлан-МКС" с климат-контролем. Они заберут "Якорь" (площадку, фиксирующую ноги космонавтов, чтобы руки оставались свободными) и адаптер для него. "Якорь" присоединят к 15-метровому манипулятору, на котором будут стоять космонавты.

Кононенко приблизится к служебному модулю "Заря", манипулятором будет управлять Прокопьев, который после переберется по нему к напарнику. Они, действуя сообща, установят на конце манипулятора "Стрела" №2 адаптер, прикрепят к нему "Якорь", в который войдет Кононенко. Прокопьев затем доставит коллегу до бытового отсека корабля "Союз МС-09".

Космонавты берут с собой множество рабочих инструментов, аналогичные тем, которые используют хирурги на Земле — ножницы по металлу, клещи, резак, зажим Кохера и держатели из проволоки.

В начале декабря сообщалось, что осмотр отверстия "Союза МС-09" продлится более 6 часов. Выход в открытый космос завершится в 01:15 12 декабря.

В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Оказалось, что в обшивке бытового отсека "Союза МС-09", который пристыковался к станции 8 июня, есть отверстие. В Центре управления полетами посоветовали космонавтам залить его герметиком. РКК "Энергия" (производитель корабля) исключил версию производственного брака.