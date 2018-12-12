Российские космонавты взяли "мазки" с области отверстия в "Союзе"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев завершили работы по обследованию корабля "Союза МС-09" и вернулись на борт МКС.

Они провели за бортом 7 часов 45 минут – на 1 час 14 минут больше запланированного времени. Это был 213-й выход в истории МКС. Мировой рекорд по работе в открытом космосе составляет 8 часов 56 минут и принадлежит американским астронавтам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс.

В 22.16 мск Кононенко и Прокопьев с помощью двух манипуляторов "Стрела" добрались до корабля "Союз МС-09", в котором ранее было обнаружено отверстие. На корабле космонавты с помощью резака и ножниц по металлу вскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ).

Затем они разрезали и с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту. При этом космонавты не обнаружили точку, в которую могло упереться сверло, если бы отверстие сделали изнутри корабля.

Кононенко и Прокопьев взяли "мазки" с области отверстия и образцы герметика, которым оно было закупорено. После окончания работ космонавтам была дана команда "возвращаться домой", передает РИА Новости.

На Землю полученные образцы должен доставить Сергей Прокопьев, который вернется 20 декабря именно на "Союзе МС-09". Бортовой отсек корабля, в котором обнаружено отверстие, при посадке сгорит в атмосфере.



30 августа в корабле "Союз", который пристыковался к МКС 8 июня, произошла утечка воздуха. Экипаж станции провел ремонт и заделал отверстие.

Комиссия ракетно-космической корпорации "Энергии" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака.

Газета "Коммерсант" сообщила, что отверстие могли намеренно просверлить американские астронавты с целью как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что герметик на внешней стороне корабля "Союз МС-09" указывает на то, что отверстие сделали на Земле.