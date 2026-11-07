Три человека погибли при пожаре на Камчатке

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Тела трех человек нашли после тушении пожара в дачном доме в садоводческом некоммерческом товариществе "Орбита" в Елизовском округе Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по краю.

Пожар в дачном доме начался 7 ноября. Сигнал о возгорании поступил около 18:00 по местному времени. Погибли, предположительно, мужчина и две женщины. Еще одного мужчину госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи выехали на место, чтобы провести осмотр вместе со специалистом. В ближайшее время назначат экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и пожарно-техническую.

Ранее два человека погибли в результате пожара, который вспыхнул в жилом доме в селе Шабаново Тюменской области. Площадь пожара достигала 60 квадратных метров. Спустя время огнеборцам удалось потушить возгорание.

