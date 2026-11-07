Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 12:18

Политика

Российские средства ПВО сбили за сутки 903 беспилотника ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что помимо этого противовоздушными силами уничтожены две управляемые авиационные бомбы.

Также в Минобороны рассказали об ударах по украинским военным объектам. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожили радиолокационную станцию.

Кроме того, поражены склады боеприпасов, а также места хранения и производства наземных робототехнических комплексов и БПЛА. Удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ ударили по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

В частности, в Киеве было поражено промышленное предприятие ООО "Меридиан" имени С. П. Королева, где производят оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго".

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика