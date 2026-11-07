Российские средства ПВО сбили за сутки 903 беспилотника ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что помимо этого противовоздушными силами уничтожены две управляемые авиационные бомбы.

Также в Минобороны рассказали об ударах по украинским военным объектам. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожили радиолокационную станцию.

Кроме того, поражены склады боеприпасов, а также места хранения и производства наземных робототехнических комплексов и БПЛА. Удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ ударили по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

В частности, в Киеве было поражено промышленное предприятие ООО "Меридиан" имени С. П. Королева, где производят оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго".