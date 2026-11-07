Заммэра Горбенко отметил популярность спортивной борьбы в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соревнования по вольной и греко-римской борьбе "PWL-Москва" проходят в Лужниках. В программу войдут 16 поединков среди взрослых спортсменов и молодежи. Три схватки будут титульными.

"Спортивная борьба всегда пользовалась большой популярностью в нашей стране, а богатая история этого вида спорта насчитывает немало славных страниц, благодаря ярким победам отечественных атлетов на Олимпийских играх, мировых и континентальных чемпионатах. Турнир Профессиональной Борцовской Лиги "PWL-Москва" обещает стать запоминающимся событием как для самих спортсменов, так и для зрителей. В программе – три титульных поединка, а дополнительную интригу соревнованиям добавит участие лидеров сборной Ирана по греко-римской борьбе. Проведение таких турниров не только предоставляет возможность увидеть выступления титулованных отечественных и зарубежных борцов, а также перспективных юниоров, но и придает важный импульс для развития спортивной борьбы в столице", – отметил заммэра Москвы Александр Горбенко.



Главным событием вечера станет встреча олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и чемпиона PWL Заурбека Сидакова с чемпионом России Анзором Закуевым. Спортсмены разыграют пояс чемпиона мира PWL по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов.



В категории 45 килограммов встретятся Хасан Муртазалиев и Давид Гиголаев, а в весе 48 килограммов – Артур Яковлев и Кирилл Кондрашов. В категории 51 килограмм выступят Адам Шадов и Ислам Курахмаев, а в весе 55 килограммов – Марат Гуджаев и Рамазан Хучбаров.



В категории 60 килограммов на ковер выйдут Мустафа Берсанукаев и Сергей Кармрян. В весе 65 килограммов состоится поединок Ахмада Мурадбегова и Баграта Урусова, а в категории 71 килограмм встретятся Нуцалмирза Саитов и Арсен Илаев.



В весовой категории 80 килограммов выступят Рамазан Гаджиомаров и Муслим Балгаев. В категории 92 килограмма проведут схватку Сергей Громов и Владимир Комаровский. В весе 110 килограммов соперниками станут Али Ярахмедов и Валерий Бекойты.

В основной кард войдет титульный поединок в категории 61 килограмм с участием Магомедарасула Магомедова. Имя его соперника объявят позднее. В весе 74 килограмма выступит Иналбек Шериев, а в категории 77 килограммов – чемпион мира из Ирана Мохаммад Али Гераеи. Соперники обоих борцов также станут известны позднее.



В категории 82 килограмма на ковер выйдет олимпийский чемпион, чемпион мира и Азии из Ирана Мохаммадреза Гераеи. Еще один титульный поединок пройдет в весе 97 килограммов с участием Кирилла Маскевича. Имена их соперников сообщат позднее.

Программа и церемония открытия с участием официальных лиц и танцевальных коллективов начнутся в 18:45. Первые схватки стартуют в 19:00. Ведущими вечера станут Гиви Твалтвадзе и Петр Денисенко.



Соревнования проходят в универсальном спортивном зале "Дружба" (Лужнецкая набережная, дом 24, строение 5). Турнир организован департаментом спорта города Москвы и Профессиональной борцовской лигой, сообщили организаторы мероприятия.

Ранее российские спортсмены завоевали 3 золотые медали в первый соревновательный день чемпионата мира по самбо в Ташкенте. Они также выиграли серебряную и бронзовую медали. Победителями мирового первенства стали Андрей Демидов (среди слепых, весовая категория до 64 килограммов) и Алсу Насырова (среди слепых, до 59 килограммов).

