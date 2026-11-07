Кличко заявил о чрезвычайно сложной ситуации с электроснабжением, теплом и водой в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил о чрезвычайно сложной ситуации с энергоснабжением, теплом и водой в столице Украины.

Проблемы в работе систем Кличко объяснил повреждением энергообъектов в Киевской и Житомирской областях.

Кроме того, мэр сообщил, что движение по Северному мосту в Киеве перекрыто в обе стороны. По его словам, на данном объекте повреждено дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередачи.

"Сейчас на Северном мосту работают дорожные службы и коммунальные предприятия", – уточнил Кличко.

В ночь на 7 ноября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными дронами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

В частности, в Киеве, помимо завода ООО "Меридиан" имени С. П. Королева, где производят оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго", был поражен автодорожный мост "Северный". В Минобороны РФ уточнили, что с его помощью осуществлялась переброска вооружения, а также военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Киевской области, как сообщили в Минобороны, поражены тепловая электростанция "Трипольская" мощностью 1800 мегаватт и электроподстанция "Киевская" на 750 киловольт. Кроме того, удар нанесен по электроподстанции на 330 киловольт в Житомирской области, которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

