Сильных снегопадов в Москве на следующей неделе не ожидается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильных снегопадов в Москве с 9 по 15 ноября не прогнозируется, однако во второй половине недели возможны небольшие осадки. Об этом в беседе с ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Первая половина, с понедельника по среду (с 9 по 11 ноября.– Прим. ред.), без осадков", – сказала синоптик.

При этом с четверга по воскресенье, по ее словам, возможны небольшие осадки в смешанной фазе, в том числе в виде снега. Температура воздуха в течение недели будет относительно стабильной. Ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса, днем – от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Первый снег окончательно растает в Московском регионе в начале следующей недели. Настоящая русская зима придет в столицу только в декабре.

В выходные, 7–8 ноября, в темное время суток температура опустится до минус 1–3 градусов, а на дорогах образуется лед толщиной 2–5 миллиметров. Сверху его может припорошить снегом слоем около 1 сантиметра.