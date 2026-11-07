Сергунина подвела итоги второй Московской международной недели видеоигр

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Вторая Московская международная неделя видеоигр привлекла 250 тысяч человек – на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

К программе присоединились площадки не только в разных регионах России, но и в пяти других государствах, в том числе в Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

"Основная часть мероприятий проходила в Московском кластере видеоигр и анимации", – рассказала Сергунина.

По ее словам, там свои релизы представили 86 студий, а столичные компании провели переговоры о сотрудничестве с партнерами из 25 стран.

В кластере также прошли финальные матчи "Московских киберигр – 2026". Трансляции смотрели два миллиона зрителей. За выход в финал сражались 956 команд из 31 страны, первое место заняли российские игроки.

В деловой программе участвовали эксперты из Китая, Бразилии, Индии, Индонезии, Турции и других стран. В 2026 году особое внимание уделили тому, как видеоигровая индустрия взаимодействует с кино, анимацией и другими креативными направлениями.

Всего мероприятия организовали более чем на тысяче площадок. Среди них компьютерные клубы, книжные магазины и образовательные учреждения, включая Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и МИРЭА – Российский технологический университет.

В киберспортивных турнирах приняли участие более 200 тысяч человек. Для любителей видеоигр организовали лекции и мастер-классы.

Московскую международную неделю видеоигр также посетил актер Нед Люк, который исполнил роль Майкла Де Санты в GTA V. Он встретился с поклонниками на "Ночи видеоигр" в кластере видеоигр и анимации.

Позже Люк заявил, что Москва могла бы стать локацией для одной из будущих игр серии GTA. Он также признался, что раньше никогда не был в российской столице и первое знакомство с городом оставило у него положительные впечатления.