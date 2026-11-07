Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 13:07

Технологии

Сергунина подвела итоги второй Московской международной недели видеоигр

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Вторая Московская международная неделя видеоигр привлекла 250 тысяч человек – на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

К программе присоединились площадки не только в разных регионах России, но и в пяти других государствах, в том числе в Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

"Основная часть мероприятий проходила в Московском кластере видеоигр и анимации", – рассказала Сергунина.

По ее словам, там свои релизы представили 86 студий, а столичные компании провели переговоры о сотрудничестве с партнерами из 25 стран.

В кластере также прошли финальные матчи "Московских киберигр – 2026". Трансляции смотрели два миллиона зрителей. За выход в финал сражались 956 команд из 31 страны, первое место заняли российские игроки.

В деловой программе участвовали эксперты из Китая, Бразилии, Индии, Индонезии, Турции и других стран. В 2026 году особое внимание уделили тому, как видеоигровая индустрия взаимодействует с кино, анимацией и другими креативными направлениями.

Всего мероприятия организовали более чем на тысяче площадок. Среди них компьютерные клубы, книжные магазины и образовательные учреждения, включая Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и МИРЭА – Российский технологический университет.

В киберспортивных турнирах приняли участие более 200 тысяч человек. Для любителей видеоигр организовали лекции и мастер-классы.

Московскую международную неделю видеоигр также посетил актер Нед Люк, который исполнил роль Майкла Де Санты в GTA V. Он встретился с поклонниками на "Ночи видеоигр" в кластере видеоигр и анимации.

Позже Люк заявил, что Москва могла бы стать локацией для одной из будущих игр серии GTA. Он также признался, что раньше никогда не был в российской столице и первое знакомство с городом оставило у него положительные впечатления.

"Ночь видеоигр" прошла в Московском кластере видеоигр и анимации

Читайте также


технологиигород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика