Прощание с актером Иваном Скицаном пройдет 9 ноября в Москве

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Церемония прощания с актером театра и кино Иваном Скицаном состоится 9 ноября в траурном зале морга при НИИ Склифосовского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его семью.

После церемонии тело артиста перевезут в поселок Сява Нижегородской области.

"Похороны пройдут уже на родине 10 ноября, его похоронят рядом с отцом", – сказала собеседница агентства.

Близкие артиста ранее сообщили, что Скицан умер в возрасте 39 лет. Причиной смерти они назвали продолжительную болезнь.

Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява Нижегородской области. В 2008 году окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева.

В театре он играл в том числе Тибальта в спектакле "Ромео и Джульетта", Фортинбрасса в "Гамлете" режиссера Валерия Беляковича и сержанта Лбова в "Зойкиной квартире" Татьяны Дорониной.

Среди его киноработ – фильм "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), а также сериалы "Маргоша" (2008) и "Ранетки" (2010).