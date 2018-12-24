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13:03

Воздух из "Союза" утекал сквозь просверленное изнутри отверстие

наука происшествия

13:03

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Отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" было сделано изнутри

Отверстие в бытовом отсеке пилотируемого корабля "Союз-МС-09" было сделано изнутри, сообщил космонавт Сергей Прокопьев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Он подчеркнул, что следователям предстоит выяснить, когда именно появилось это отверстие, передает телеканал Москва 24.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность МКС и бытового отсека корабля "Союз МС-09", в обшивке которого было обнаружено отверстие. Проверка показала, что "дыра" не представляет опасности для жизни экипажа.

20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи. На борту были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. Их передали компетентным органам в подмосковном Королеве.

На МКС продолжат работу космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 1 марта на корабле "Союз МС-12".

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха.

наука происшествия

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