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09:22

Космонавта Прокопьева допросят из-за "дыры" в "Союзе"

происшествия

09:22

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Российского космонавта Сергея Прокопьева, который вернулся на Землю с Международной космической станции, допросят следователи и служба безопасности Роскосмоса. Речь пойдет о появлении отверстия в в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что другого россиянина Олега Артемьева, вернувшегося с орбиты раньше, допрашивали точно так же. "У обоих космонавтов будут взяты показания о произошедшем", – подчеркнул источник. Встреча с компетентными органами, вероятней всего, состоится через несколько дней.

Когда вызванную наличием "дыры" в обшивке утечку воздуха обнаружили, Артемьев и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на борту МКС.

Утром 20 декабря в Казахстане приземлился пилотируемый корабль "Союз МС-09". Вместе с Прокопьевым миссию завершили астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.

Вместе с экипажем на планету доставлены взятые в ходе выхода в открытый космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности корабля.

происшествия

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