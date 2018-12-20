Космонавта Прокопьева допросят из-за "дыры" в "Союзе"

Российского космонавта Сергея Прокопьева, который вернулся на Землю с Международной космической станции, допросят следователи и служба безопасности Роскосмоса. Речь пойдет о появлении отверстия в в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что другого россиянина Олега Артемьева, вернувшегося с орбиты раньше, допрашивали точно так же. "У обоих космонавтов будут взяты показания о произошедшем", – подчеркнул источник. Встреча с компетентными органами, вероятней всего, состоится через несколько дней.
Когда вызванную наличием "дыры" в обшивке утечку воздуха обнаружили, Артемьев и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на борту МКС.
Утром 20 декабря в Казахстане приземлился пилотируемый корабль "Союз МС-09". Вместе с Прокопьевым миссию завершили астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.
Вместе с экипажем на планету доставлены взятые в ходе выхода в открытый космос образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности корабля.
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