Как продвигается расследование дела о появлении отверстия в "Союзе МС-09"

В понедельник, 25 марта, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорацией были обнаружены следы металлической пыли, оставшейся от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". Чтобы определить причины ее появления, планируется провести дополнительный эксперимент в космосе. Вспоминаем обстоятельства инцидента и разбираемся в том, к чему может прийти расследование.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Утечка воздуха

В ночь на 30 августа прошлого года на корабле "Союз МС-09", пристыкованном к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), была зафиксирована утечка воздуха. К счастью, проблему удалось быстро локализовать. Выяснилось, что в корабле есть отверстие, которое обнаружили в его бытовом отсеке. Изначально предполагалось, что оно могло появиться из-за микрометеорита, однако затем эту версию отвергли. Диаметр отверстия составлял около двух миллиметров. Экипаж МКС в тот же день при помощи ремонтного комплекта устранил повреждение, наложив специальный герметик. Таким образом герметичность корабля была восстановлена.

Позднее общественности были представлены несколько версий случившегося. Первая предполагала, что отверстие во внутреннем корпусе бытового отсека корабля появилось еще на Земле – в процессе производства. Об этом в сентябре рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он также пояснил, что есть и вторая версия, которую нельзя отметать: о преднамеренном повреждении обшивки уже в космосе.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

В октябре СМИ сообщили, что повреждение на борту МКС могло появиться при участии кого-то из членов экипажа. В это же время в Роскосмосе исключили вероятность брака в корпусе "Союза". По словам Рогозина, единственная версия появления отверстия в обшивке – преднамеренное воздействие. Остается только определить, произошло ли оно на Земле или уже в космосе.

В середине декабря космонавты с МКС провели уникальную операцию в открытом космосе: Олег Кононенко и Сергей Прокопьев собрали с внешней стороны корабля образцы микрометеоритной защиты и проб герметика. Для этого им пришлось вскрывать теплоизоляцию с помощью резака и ножниц по металлу. Весь процесс занял почти восемь часов. 20 декабря члены экипажа вернулись на землю вместе с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. Через несколько дней после посадки космонавты дали показания следователям и передали им необходимые улики.

Позднее космонавт Прокопьев на пресс-конференции сообщил, что отверстие в бытовом отсеке было сделано изнутри. Также были обнаружены следы металлической пыли, оставшиеся от сверления отверстия.

25 марта стало известно, что Роскосмос планирует провести дополнительный эксперимент, чтобы понять причины появление отверстия в бытовом отсеке "Союза."

"Для того чтобы ответить на этот вопрос, придется, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше материал будет распространяться. На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости", – пояснил глава "Роскосмоса".

"Диверсия – последнее дело"?

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт считает, что для проведения эксперимента специалистам не понадобится много времени.

"Обычно такой эксперимент можно сделать мгновенно, но поскольку это очень ответственная операция, поэтому потребуется больше времени, чем в обычной ситуации. Все результаты эксперимента нужно будет фиксировать всеми возможными способами, а не только с помощью фото- и видеоаппаратуры. Все устройства нужно проверить и наладить. Но я не думаю, что весь эксперимент должен занять какое-то длительное время", – пояснил эксперт.

По его словам, эксперимент Роскосмоса поможет выявить причины инцидента, однако результаты могут быть неприятными.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

"Мне кажется, изначально не нужно было придавать это событие такому публичному анализу, потому что если специалисты и придут к конкретному выводу, то это будет неприятно выглядеть во всех случаях. Некоторые из них могут нести серьезный ущерб и вообще пилотируемой космонавтике, возникнут вопросы по отбору космонавтов и по проверкам при изготовлении кораблей", – отметил Эйсмонт.



Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Предположить, что это была диверсия – последнее дело. Не хочется эту цепочку инициировать и дальше развивать.

В свою очередь, руководитель Института космической политики Иван Моисеев сомневается, что все еще можно установить истинные причины космического инцидента.

"Кто сделал отверстие и зачем, скорее всего, никогда не будет выяснено. Если не выяснили сразу, то никакие измерения, сбор пыли и так далее ничего не покажут", – полагает собеседник Москвы 24.

По его мнению, отверстие в обшивке космического корабля сделали еще на земле.