Эксперимент в космосе расскажет о причинах отверстия в "Союзе МС-09"

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В космосе проведут дополнительный эксперимент для точного определения причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Для окончательных выводов недостаточно тех проб, которые были собраны на МКС. Потребуются, видимо, дополнительные эксперименты на орбите", – приводит слова Рогозина ТАСС.

Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Космонавты наложили на пробоину герметик. Затем в середине декабря провели уникальную операцию в открытом космосе: специалисты собрали с внешней стороны корабля образцы микрометеоритной защиты и проб герметика.

20 декабря спускаемый аппарат корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи. На борту были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия. Их передали компетентным органам.