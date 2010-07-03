Уголовное дело могут возбудить из-за дыры в корабле "Союз МС-09"

Генпрокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с появлением отверстия на корпусе космического корабля "Союз МС-09", сообщил начальник управления надзорного ведомства Дмитрий Демешин.
По его словам, это необходимо, чтобы наиболее качественно провести экспертные исследования. При этом уточнять, кто виновен в происшествии и как это могло произойти, он не стал, поскольку достоверной информацией пока не владеет.
"Мы до сих пор выясняли, где все-таки находится эта дырка. Не хочу об этом говорить, потому что будет много спекуляций – кто и где? Если бы мы достоверно это знали и понимали, мы бы, конечно, это озвучили", – цитирует Демешина "Интерфакс".
Отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили в конце августа 2018 года, когда системы МКС зафиксировали утечку воздуха. Космонавты наложили на пробоину три слоя герметика. Затем в середине декабря провели уникальную операцию в открытом космосе: специалисты собрали с внешней стороны корабля образцы микрометеоритной защиты и проб герметика. Для этого им пришлось вскрывать теплоизоляцию с помощью резака и ножниц по металлу. Весь процесс занял почти восемь часов.
20 декабря спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в казахстанской степи. На борту были контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля. Их передали компетентным органам в подмосковном Королеве.
25 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что для окончательных выводов доказательств оказалось недостаточно – даже тех, что собраны при выходе в открытый космос.
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