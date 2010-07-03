Космонавту отказали в должности из-за гражданства супруги – СМИ

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Российского космонавта Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-американки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

Агентству рассказали, что кандидатуру Маленченко отклонила служба безопасности Роскосмоса, поскольку должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

Маленченко женат на уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США. Они поженились в 2003 году. Это была первая в истории свадьба в космосе. Невеста находилась в Центре управления полетами в Хьюстоне, жених – на борту Международной космической станции. Документы о заключении брака подписал американский юрист от имени Маленченко.

На сайте ЦПК Юрий Маленченко указан как первый замначальника по подготовке космонавтов, однако на самом деле он советник руководителя, то есть выполняет задачи первого заместителя.

"Вопросу почти год. Пока он (Маленченко) в том состоянии находится – не утвержден", – сказал руководитель ЦПК Павел Власов.

На космонавта как советника возложена дополнительная работа по курированию подготовки космонавтов с оформлением соответствующего приказа.

Юрий Маленченко родился 22 декабря 1961 года в Светловодске Кировоградской области Украинской ССР. Является военным летчиком третьего класса. На его счету более 830 часов налета и более 150 прыжков с парашютом. В отряд космонавтов зачислен в 1987 году. Он совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 827 суток 9 часов 22 минуты. Он находится на втором месте в рейтинге космонавтов и астронавтов по этому показателю.

