Робот "Федор" готов к выполнению новых задач после прохождения тестирования

Завершено наземное тестирование робота "Федора" после полета на МКС. Сейчас ведется анализ полученных данных. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет", – сообщил Дудоров.
Уточняется, что робот протестирован в разных режимах. Кроме того, все системы и датчики проверены дополнительно в индивидуальном порядке.
Сейчас определятся дальнейшая судьба робота "Федора". Дудоров не исключил, что он может быть задействован в новых космических операциях.
Ранее Евгений Дудоров сообщил журналистам, что "Федор" больше не полетит в космос. Специалисты компании уже приступили к проектированию нового андроида.
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