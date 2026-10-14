Телеведущая Анфиса Чехова заключила брачный договор с мужем

Фото: TACC/NEWS.ru/Алексей Белкин

Телеведущая Анфиса Чехова и ее муж Александр Златопольский официально оформили брачный договор. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), опубликовав видео из нотариальной конторы.

На кадрах супруги ставят подписи под документом. Подробности соглашения Чехова раскрывать не стала и не уточнила, какие именно условия в нем прописаны.

Телеведущая выразила уверенность, что такой документ стоит заключать каждой семье. По ее мнению, условия, оговоренные заранее, позволяют супругам защитить свои интересы, если возникнут непредвиденные обстоятельства.

Чехова вышла замуж за Златопольского в феврале 2026 года. Она призналась, что долго боролась со страхом замужества и наконец усердная работа над собой дала результаты. Позднее Чехова рассказала, что на церемонии в ЗАГСе присутствовала бывшая супруга ее избранника.