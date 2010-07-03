Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов исключила Федора Юрчихина, который являлся самым опытным из нынешних космонавтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда космонавтов Олега Кононенко.
Кононенко отметил, решение должно быть утверждено приказом. Для этого, по его словам, соберут межведомственную комиссию. При этом он уточнил, что решение окончательное.
Ранее Юрчихин сообщил агентству, что к его здоровью возникли вопросы. При этом он выразил желание преодолеть короткую экспедицию, уточнив, что хотел бы облететь Луну.
Юрчихин – 98-й космонавт России и 423-й космонавт мира. За 2002–2019 годы он совершил пять космических полетов, из которых три – в качестве командира корабля и командира экспедиций. В ноябре прошлого года он возглавил центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
Сейчас в отряде космонавтов числятся 25 человек, еще восемь – кандидаты в космонавты.
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