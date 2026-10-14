"Союзмультфильм" сократил трехлетнюю работу до четырех месяцев благодаря ИИ

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Киностудия "Союзмультфильм" использовала искусственный интеллект (ИИ) при создании визуальных материалов для нового анимационного проекта "Тайна Чароводья", сократив сроки работы. Об этом рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

"Ту сложность, которую мы сейчас показываем, мы бы делали три года, не меньше. Для того чтобы создать персонажа для ролика, мы потратили примерно четыре месяца", – приводит ее слова ТАСС.

Проект станет экранизацией книг писательницы Юлии Ивановой. Персонажей и локации разработали художники вручную, после чего их визуализировали с помощью нейросетей.

Слащева отметила, что развитие технологий привело к появлению новых профессий, среди которых ИИ-креативный продюсер, ИИ-художник и ИИ-алгоритмолог.

Ранее филолог-культуролог Николай Жаринов отметил, что популярность произведений, созданных ИИ, объясняется общим ростом интереса к этой теме. Например, по его словам, нейросети способны производить тексты эффективнее людей с точки зрения массовой литературы.