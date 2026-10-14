Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 17:33

Культура

"Союзмультфильм" сократил трехлетнюю работу до четырех месяцев благодаря ИИ

Фото: Мосфото

Киностудия "Союзмультфильм" использовала искусственный интеллект (ИИ) при создании визуальных материалов для нового анимационного проекта "Тайна Чароводья", сократив сроки работы. Об этом рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

"Ту сложность, которую мы сейчас показываем, мы бы делали три года, не меньше. Для того чтобы создать персонажа для ролика, мы потратили примерно четыре месяца", – приводит ее слова ТАСС.

Проект станет экранизацией книг писательницы Юлии Ивановой. Персонажей и локации разработали художники вручную, после чего их визуализировали с помощью нейросетей.

Слащева отметила, что развитие технологий привело к появлению новых профессий, среди которых ИИ-креативный продюсер, ИИ-художник и ИИ-алгоритмолог.

Ранее филолог-культуролог Николай Жаринов отметил, что популярность произведений, созданных ИИ, объясняется общим ростом интереса к этой теме. Например, по его словам, нейросети способны производить тексты эффективнее людей с точки зрения массовой литературы.

Читайте также


культуратехнологии

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика