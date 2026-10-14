Мошенники хотели "доставить" блогеру Диане Коваль посылку от умершего 15 лет назад отца

Фото: телеграм-канал "Диана Коваль"

Мошенники попытались обмануть блогера Диану Коваль, заявив ей о доставке посылки от отца, который умер 15 лет назад. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Девушке позвонил незнакомец, назвавший себя сотрудником службы доставки. Он рассказал о посылке и начал уточнять подробности ее получения, в том числе интересовался, где можно припарковаться. Коваль спросила имя отправителя – собеседник назвал ее отца, Сергея Анатольевича Коваля.

Потом мужчина попросил продиктовать код из СМС, но блогер отказалась. Тогда он поменял версию и сказал, что в посылке завещание умершего отца. Когда и это не дало результата, злоумышленник стал издеваться над Коваль, уверяя, что на самом деле хочет доставить ей аэрогриль.

По признанию блогера, разговор с мошенником вызвал у нее сильное эмоциональное потрясение.

По словам Коваль, обстоятельства смерти ее отца все еще вызывают у нее вопросы. Мужчина числился пропавшим без вести. Когда родственникам сообщили о том, что его нашли, он уже был похоронен. Девушка не видела тело отца и не присутствовала на похоронах.

Ранее в Новороссийске 83-летняя женщина отдала телефонным мошенникам 4 миллиона рублей. Неизвестный позвонил ей на домашний телефон и представился сотрудником правоохранительных органов. Пенсионерку убедили в том, что она подозревается в госизмене и финансировании недружественного государства, после чего сообщили, что ей нужно "задекларировать" сбережения, чтобы доказать невиновность.

