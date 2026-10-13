Москвич отдал мошенникам деньги, часы и ювелирные изделия на 32 млн рублей

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Москвич отдал мошенникам 550 тысяч рублей, 9 наручных часов и 7 ювелирных изделий. Общий ущерб превысил 32,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что его 21-летний сын под влиянием злоумышленников передал неизвестному семейные сбережения.

По информации следствия, молодому человеку поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник сообщил о необходимости замены домофона в квартире и попросил назвать код из СМС. После этого на телефон пришло уведомление о входе в личный кабинет на госпортале с номером "техподдержки".

Там москвичу сказали, что от его имени якобы оформлена доверенность на человека, который объявлен в федеральный розыск. Чтобы защититься, аферисты призвали его срочно задекларировать все ценные вещи, которые он найдет в квартире. При этом их надо было показать с помощью видеозвонка.

По указанию злоумышленников потерпевший сложил ценности в чемодан и отдал курьеру, который подъехал к дому на Донецкой улице. С помощью городских камер видеонаблюдения полицейским удалось задержать пособника мошенников. Им оказался 20-летний москвич. За передачу накоплений аферистам ему обещали денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного, а также его соучастников и организаторов преступления.

Ранее пенсионерка из Москвы за четыре месяца общения с телефонными аферистами лишилась более 12,5 миллиона рублей. Она стала жертвой различных проверок от якобы правоохранителей. Мошенники запугали женщину тем, что ее квартира продана, а деньги направлены на финансирование преступности.

