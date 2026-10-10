Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 15:15

Происшествия

В Москве мошенники похитили у пенсионера более 27 млн рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Телефонные мошенники, представившись работодателем и сотрудниками правоохранительных органов, выманили у 85-летнего жителя столицы более 27 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, пенсионеру в мессенджере написал якобы его работодатель. Мужчину предупредили о грядущей проверке, после чего с ним связался лжесотрудник силовых структур. Последний заявил о попытках списания денег со счетов и убедил установить специальное приложение для "содействия в поимке преступников".

Злоумышленники потребовали срочно снять все накопления и перевести их на якобы безопасный счет. Мужчина выполнял указания: обналичивал сбережения в разных банках, покупал золотые слитки и передавал их людям, называвшим себя сотрудниками правоохранительных органов.

"По указанию телефонного куратора мужчина продал принадлежавшие ему гараж и автомобиль, занял деньги у друзей, также передав все деньги курьерам", – говорится в сообщении.

Установление лиц, причастных к совершению мошеннических действий, находится на контроле прокуратуры.

Ранее в столице три пожилых женщины отдали мошеннице почти 4 миллиона рублей. Сначала жертвам звонили якобы из телефонной компании, а затем с ними связывались "правоохранительные органы". После пенсионерок убеждали передать накопления курьерам для сохранности.

Мошенницей оказалась приезжая из Хабаровского края. Устанавливаются организаторы преступной схемы и другие возможные участники.

Мошенники в РФ стали создавать поддельные сайты для распространения вирусов

Читайте также


происшествиягород

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика