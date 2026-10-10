В Москве мошенники похитили у пенсионера более 27 млн рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Телефонные мошенники, представившись работодателем и сотрудниками правоохранительных органов, выманили у 85-летнего жителя столицы более 27 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, пенсионеру в мессенджере написал якобы его работодатель. Мужчину предупредили о грядущей проверке, после чего с ним связался лжесотрудник силовых структур. Последний заявил о попытках списания денег со счетов и убедил установить специальное приложение для "содействия в поимке преступников".

Злоумышленники потребовали срочно снять все накопления и перевести их на якобы безопасный счет. Мужчина выполнял указания: обналичивал сбережения в разных банках, покупал золотые слитки и передавал их людям, называвшим себя сотрудниками правоохранительных органов.

"По указанию телефонного куратора мужчина продал принадлежавшие ему гараж и автомобиль, занял деньги у друзей, также передав все деньги курьерам", – говорится в сообщении.

Установление лиц, причастных к совершению мошеннических действий, находится на контроле прокуратуры.

Ранее в столице три пожилых женщины отдали мошеннице почти 4 миллиона рублей. Сначала жертвам звонили якобы из телефонной компании, а затем с ними связывались "правоохранительные органы". После пенсионерок убеждали передать накопления курьерам для сохранности.

Мошенницей оказалась приезжая из Хабаровского края. Устанавливаются организаторы преступной схемы и другие возможные участники.