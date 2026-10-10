Мошенники начали предлагать россиянам получить прибавку к пенсии

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Мошенники начали обзванивать пожилых граждан от имени Социального фонда России с предложением оформить якобы положенную надбавку к пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Аферисты звонят пенсионерам и их родственникам, представляясь сотрудниками пенсионных ведомств. Жертву убеждают, что для "начисления прибавки" или "получения перерасчета за прошлые периоды" необходимо срочно подать электронное заявление через роботизированную систему, сообщили эксперты.

После этого мошенники просят продиктовать проверочный код из входящего СМС якобы для завершения процедуры подачи заявления. Если пенсионер выполняет это требование, аферисты получают доступ к его аккаунту на портале "Госуслуг" или могут списать средства с банковского счета.

В "Мошеловке" напоминают, что государственная индексация выплат пенсионерам проводится автоматически. Настоящие сотрудники ведомств никогда не запрашивают одноразовые пароли и коды доступа.

Между тем крупнейшие операторы связи ранее заявили, что число звонков россиянам от телефонных мошенников за январь–сентябрь 2026 года сократилось в разы. В частности, в "МТС защитнике" выявили и заблокировали более 2 миллиардов мошеннических и спам-звонков. Такой показатель на 27% меньше.