09 октября, 21:11Безопасность
Россиян предупредили о новой уязвимости в Telegram Desktop
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В десктопной версии мессенджера Telegram найдена уязвимость, которая может позволить злоумышленникам получить файлы с устройства жертвы при переходе по специально сформированной ссылке. Об этом ТАСС рассказал эксперт Егор Подмоков.
Уязвимость CVE-2026-107181 затрагивает версии приложения до 7.2.9. Под угрозой могут оказаться как личные данные пользователей, так и рабочие документы с конфиденциальной информацией.
Для эксплуатации дыры в защите атакующему необходимо заранее определить расположение файлов, к которым он хочет получить доступ, объяснил эксперт.
При этом угроза не ограничивается данными мессенджера. В доступ могут попасть также сведения для входа в учетные записи и удаленные системы.
Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам установить через Telegram приложения, недоступные в России или удаленные из App Store. Жертвам предлагают выйти из своей учетной записи на устройстве и войти в чужой аккаунт, данные которого передают "кураторы". Такие действия могут привести к блокировке гаджета и потере информации.
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