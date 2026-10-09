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09 октября, 21:11

Безопасность

Россиян предупредили о новой уязвимости в Telegram Desktop

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В десктопной версии мессенджера Telegram найдена уязвимость, которая может позволить злоумышленникам получить файлы с устройства жертвы при переходе по специально сформированной ссылке. Об этом ТАСС рассказал эксперт Егор Подмоков.

Уязвимость CVE-2026-107181 затрагивает версии приложения до 7.2.9. Под угрозой могут оказаться как личные данные пользователей, так и рабочие документы с конфиденциальной информацией.

Для эксплуатации дыры в защите атакующему необходимо заранее определить расположение файлов, к которым он хочет получить доступ, объяснил эксперт.

При этом угроза не ограничивается данными мессенджера. В доступ могут попасть также сведения для входа в учетные записи и удаленные системы.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам установить через Telegram приложения, недоступные в России или удаленные из App Store. Жертвам предлагают выйти из своей учетной записи на устройстве и войти в чужой аккаунт, данные которого передают "кураторы". Такие действия могут привести к блокировке гаджета и потере информации.

Эксперт объяснил тенденцию по скачиванию россиянами зарубежных мессенджеров

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