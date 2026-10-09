В Москве три пенсионерки отдали мошеннице почти 4 млн рублей

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве три пожилых женщины отдали мошеннице почти 4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в MAX.

По версии следствия, злоумышленница забрала 2 миллиона рублей у 86-летней москвички, более 1,5 миллиона рублей у 80-летней жительницы Домодедова и 120 тысяч рублей у 79-летней женщины из Западного Дегунина.

Схема обмана была стандартной. Сначала женщинам звонили якобы из телефонной компании, затем с ними связывались "правоохранительные органы" и сообщали о противоправных действиях с их счетами. Пенсионерок убеждали снять все накопления и передать их курьерам для сохранности.

Личность мошенницы установили – ею оказалась приезжая из Хабаровского края. Возбуждены уголовные дела по статье 159 ("Мошенничество"). Сейчас устанавливаются организаторы преступной схемы и другие возможные участники.

Ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин ограбили женщину, которая забрала у пенсионерки более 3 миллионов рублей для мошенников. Подозреваемых задержала полиция. Инцидент произошел 3 октября, когда пенсионерка отдала незнакомой женщине более 3 миллионов рублей.

38-летняя женщина заявила правоохранителям, что неизвестный толкнул ее в спину и выхватил пакет с деньгами. До этого она получила их от 76-летней петербурженки, которую злоумышленники убедили по телефону передать сбережения якобы для "декларирования и сохранности". Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.