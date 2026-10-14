Пенсионерка из Новороссийска отдала телефонным мошенникам 4 млн руб

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В Новороссийске 83-летняя женщина отдала телефонным мошенникам 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пенсионерке позвонили на домашний телефон. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что женщину подозревают в госизмене и финансировании недружественного государства. После этого ее убедили "задекларировать" сбережения для того, чтобы доказать невиновность.

В итоге потерпевшая передала денежные средства курьеру. Она получила от злоумышленников поддельное уведомление о принятии накоплений и намерении вернуть их после проверки.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция проводит необходимые мероприятия для установления личностей и задержания аферистов.

Ранее 21-летний москвич отдал мошенникам 550 тысяч рублей, 9 наручных часов и 7 ювелирных изделий. Общая сумма ущерба составила более 32,4 миллиона рублей. Курьера удалось задержать.

