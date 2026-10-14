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14 октября, 16:54

Происшествия

Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в Армении

Фото: MAX/Baza

Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его супруги Софии Иван покончил с собой в Армении. Об этом политик рассказал в социальных сетях.

В предсмертной записке молодой человек заявил, что не может преодолеть трудности эмиграции. Гудков добавил, что его сын много лет "боролся с внутренними проблемами".

Экс-депутат покинул Россию в 2021 году после обысков по уголовному делу о неуплате долга по договору аренды. В феврале 2023-го политик был признан иностранным агентом. Позднее его включили в перечень экстремистов и террористов.

В 2024 году Гудкова заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков об армии. Кроме того, ему на 4 года запретили осуществлять деятельность, которая связана с администрированием интернет-ресурсов.

Помимо этого, прокуратура Москвы инициировала в его отношении уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". Он дважды получал административные штрафы за нарушение правил для иноагентов.

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