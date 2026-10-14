Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на заводе в Томске

Фото: MAX/"МЧС Томской области"

Прокурор Томской области Сергей Ломакин взял на контроль установление обстоятельств возгорания здания завода на Кузовлевском тракте. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

При наличии оснований ведомство примет соответствующие меры.

О пожаре на территории завода по производству ОСБ-плит в Томске стало известно 14 октября. По предварительной информации, внутри производства горит сушильное оборудование. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

Ранее пожар произошел в одном из складских помещений на территории завода "Аксайкардандеталь" в Аксае Ростовской области. Огонь распространился на площади 9 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, на загоревшемся складе находились поддоны. Пожару присвоили третий ранг сложности.

На фоне случившегося в городе временно прекратили подачу воды на улицах, прилегающих к горящему производственному объекту. Из-за ЧП здание и территория предприятия были обесточены и отключены от газоснабжения.

