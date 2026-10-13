В Аксае временно отключили водоснабжение на прилегающих к горящему складу улицах

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В Аксае в Ростовской области временно прекратили подачу воды на улицах, прилегающих к горящему производственному объекту. Об этом сообщили в районном управлении по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Уточняется, что отключение связано с необходимостью обеспечить водой тушение пожара.

При этом глава администрации Аксайского района Константин Доморовский в своем телеграм-канале отметил, что пожар произошел в одном из складских помещений на территории завода "Аксайкардандеталь". Из-за ЧП здание и территория предприятия были обесточены и отключены от газоснабжения. Сотрудники предприятия покинули здание, угрозы их жизни нет.

Также в связи с пожаром перекрыт участок проспекта Ленина. Доморовский добавил, что администрацией Аксайского городского поселения к месту пожара направлены автомобили-водовозы. В ликвидации огня задействованы сотрудники пожарно-спасательных частей № 4, 10, 44, 85, 201 и 239.

Огонь распространился на площади в 9 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на загоревшемся складе находились поддоны. Пожару присвоили третий ранг сложности.

