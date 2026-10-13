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13 октября, 15:50

Происшествия

В Татарстане девочка погибла при пожаре, причиной которого мог стать Wi-Fi-роутер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девочка погибла в результате пожара в частном доме в селе Старая Салаусь Балтасинского района Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что возгорание произошло в бревенчатом доме с кирпичной кладкой по периметру. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Родители и 17-летняя дочь успели покинуть строение, врачи оказали им необходимую помощь.

Прибывшие на место огнеборцы нашли в горящем доме 14-летнюю девочку и вывели ее на улицу. Однако она скончалась при госпитализации.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, предположительно, Wi-Fi-роутера. Также рассматривается версия замыкания электропроводки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, добавила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону. Расследование дела контролирует прокуратура Татарстана, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее на севере Москвы при пожаре в квартире жилого дома погибла женщина 1985 года рождения. Предварительно, очаг возгорания находился на пятом этаже. Процессуальная проверка и установление всех деталей произошедшего контролируются прокуратурой.

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