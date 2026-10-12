АГН "Москва": один человек погиб в результате пожара на севере столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Пожар вспыхнул в доме 11 на улице Расковой. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание в одной из квартир. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар.

Ранее пожар произошел на юго-востоке Москвы. Предварительно, загорелась металлическая пристройка к административному зданию, расположенному на Южнопортовой улице. На место сразу же прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Еще одно возгорание произошло в квартире жилого дома на Игарском проезде на северо-востоке Москвы. Сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек. Само возгорание позже оперативно потушили.