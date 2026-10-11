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11 октября, 06:57

Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть жильцов пострадали в результате ночного пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Возгорание началось в ночь на 11 октября в однокомнатной квартире жилого дома на проспекте Солидарности в Невском районе. Огонь охватил одну комнату и коридор на общей площади 27 квадратных метров.

Спустя некоторое время прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения. Из опасной зоны спасатели вывели 16 человек. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее пожар площадью около 900 квадратных метров произошел на крыше жилого дома в Уфе. Двое рабочих, которые находились на крыше, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба. По версии следствия, шатровая кровля загорелась при проведении работ по капитальному ремонту.

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