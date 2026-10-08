Жительница Удмуртии спалила дачный дом, сжигая мусор в бочке

Фото: MAX/"МЧС Удмуртии"

В Удмуртии женщина, сжигая мусор в бочке, спалила дачный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике в MAX.

Инцидент произошел днем 6 октября в СНТ "Наука" Завьяловского района. 62-летняя хозяйка установила железную бочку для сжигания мусора в 2–3 метрах от дома. Искры попали на кровлю веранды, и начался пожар.

Женщина обнаружила возгорание слишком поздно, когда огонь уже охватил постройку. От растерянности она начала кричать и звать на помощь. В пожарную охрану позвонил сосед.

В результате садовый дом площадью 24 квадратных метра сгорел полностью. За нарушение правил пожарной безопасности хозяйку привлекут к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ.

В МЧС напомнили, что в населенных пунктах Удмуртии продолжает действовать особый противопожарный режим – снятие ограничений коснулось только лесов. Любое применение открытого огня запрещено.

За нарушение требований предусмотрены штрафы в двойном размере:



для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

для предпринимателей без образования юридического лица – от 60 до 80 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее в Москве горел гаражный бокс на площади 40 квадратных метров. Возгорание произошло по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, строение 1. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, оперативно ликвидировали пожар.

