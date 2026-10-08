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08 октября, 14:45

Происшествия

Гаражный бокс горел на юго-востоке Москвы на площади 40 квадратных метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве горел гаражный бокс на площади 40 квадратных метров. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Возгорание произошло по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 10, строение 1. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Казани на улице Магистральной загорелся склад площадью 1 000 квадратных метров. Огонь повредил кровлю и стены здания из сэндвич-панелей. Пожару присвоили третий ранг сложности, на месте работали усиленные подразделения спасателей.

В ликвидации участвовали 71 человек и 21 единица техники МЧС. Пожарным удалось локализовать огонь и не пустить его на соседние объекты. Пострадавших и погибших нет.

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