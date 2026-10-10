В Томской области ликвидировали пожар на птицефабрике

Фото: MAX/"МЧС Томской области"

Пожарные полностью потушили пожар на территории птицефабрики под Томском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

О возгорании в одноэтажном кирпичном здании, расположенном на территории птицефабрики, стало известно утром 10 октября. Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров, пожарные работали по повышенному рангу вызова.

По данным МЧС, на месте находились более 40 сотрудников МЧС России и 13 единиц техники. Причина возгорания и размер ущерба в настоящий момент устанавливаются.

До этого пожар произошел на западе Москвы. Возгорание было выявлено в одной из квартир жилого дома на Ленинском проспекте. В результате ЧП один человек пострадал.